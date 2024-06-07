بشكل مكثف.. "رشقات نارية" إسرائيلية تستهدف كفركلا

استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف الهاون.

وذكرت المصادر الميدانية أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات نارية كثيفة من مستعمرة المطلة باتجاه كفركلا، كما ألقى قنابل مُضيئة في أجوائها.