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لبنان

الودائع أمام اللجان الثلثاء

Lebanon 24
07-06-2024 | 22:33
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في أول موقف تشريعي من نوعه ادرج رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون الرامي الى حماية الودائع المصرفية والمشروعة واعادتها الى اصحابها، على جدول اعمال جلسة اللجنة المشتركة، (المال والادارة والعدل، والداخلية والتربية والاشغال العامة والاقتصاد والصحة والعمل وتكنولوجيا المعلومات والبيئة). كما ادرج اقتراحات قوانين من بينها انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها.
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