انتهاء أزمة الحجّاج

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أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» حل أزمة الحجّاج اللبنانيين بعد تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى شركة «طيران الشرق الأوسط»، ما أدّى إلى تأمين حجوزات على متن طائراتها الأحد والاثنين المقبلين لنحو 600 شخص ينوون تأدية مناسك الحج لهذا الموسم.وكانت الأزمة احتدمت بعدما تبلّغت حملات الحج عدم وجود أماكن كافية لكل الحجاج الذين دفعوا ثمن تذاكر السفر وبدلات الإقامة في السعوديّة،.وقالت مصادر متابعة إنّ الأزمة تحصل كل عام، ويجري حلّها قبيل بداية الموسم. وأوضحت أنّ جزءاً من المشكلة يعود إلى أن نحو 5 آلاف حاج سوري من أصل 17 ألفاً سافروا في السنوات الأخيرة عبر مطار بيروت، ولتفادي الازدحام كانت السعودية تسهّل سفر اللبنانيين مع مطلع شهر ذي الحجّة الهجري. وبعدما سمحت وزارة الحج والعمرة السعوديّة هذا العام بسفر السوريين على متن طائرات «أجنحة الشام»، كان مفترضاً أن تقدّم طلبات اللبنانيين أبكر من المعتاد. إضافة إلى ذلك، شابت الترتيبات اللوجستية التي يجب أن تقوم بها هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة مع بداية مهلة تقديم الطلبات بعض العوائق، بسبب تغييرات إداريّة طرأت على الهيئة بعد انقضاء مهلة تقديم الطّلبات.