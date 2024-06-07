Advertisement

لبنان

انتهاء أزمة الحجّاج

Lebanon 24
07-06-2024 | 22:40
A-
A+
Doc-P-1209223-638534232745047123.jpg
Doc-P-1209223-638534232745047123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» حل أزمة الحجّاج اللبنانيين بعد تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى شركة «طيران الشرق الأوسط»، ما أدّى إلى تأمين حجوزات على متن طائراتها الأحد والاثنين المقبلين لنحو 600 شخص ينوون تأدية مناسك الحج لهذا الموسم.وكانت الأزمة احتدمت بعدما تبلّغت حملات الحج عدم وجود أماكن كافية لكل الحجاج الذين دفعوا ثمن تذاكر السفر وبدلات الإقامة في السعوديّة،.
Advertisement
وقالت مصادر متابعة إنّ الأزمة تحصل كل عام، ويجري حلّها قبيل بداية الموسم. وأوضحت أنّ جزءاً من المشكلة يعود إلى أن نحو 5 آلاف حاج سوري من أصل 17 ألفاً سافروا في السنوات الأخيرة عبر مطار بيروت، ولتفادي الازدحام كانت السعودية تسهّل سفر اللبنانيين مع مطلع شهر ذي الحجّة الهجري. وبعدما سمحت وزارة الحج والعمرة السعوديّة هذا العام بسفر السوريين على متن طائرات «أجنحة الشام»، كان مفترضاً أن تقدّم طلبات اللبنانيين أبكر من المعتاد. إضافة إلى ذلك، شابت الترتيبات اللوجستية التي يجب أن تقوم بها هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة مع بداية مهلة تقديم الطلبات بعض العوائق، بسبب تغييرات إداريّة طرأت على الهيئة بعد انقضاء مهلة تقديم الطّلبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-06-08
01:57 | 2024-06-08
01:45 | 2024-06-08
01:30 | 2024-06-08
01:15 | 2024-06-08
01:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24