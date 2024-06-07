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لبنان

فجر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع الراهب

Lebanon 24
07-06-2024 | 23:29
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه بعد رصد وترقب لقوات الجيش ‏الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت، وعند تحرك مجموعة من ‏جنوده داخل الموقع استهدفها عناصر الحزب بقذائف المدفعية.‏
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كما استهدف عناصر الحزب مساء أمس تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية.‏
 
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