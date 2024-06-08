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لبنان

قصف مدفعي عنيف.. هذه آخر التطورات جنوباً

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تتعرّض منذ الصباح لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

ويقوم جنود العدو المتمركزين داخل موقعي العباد والمنارة بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على احياء ومنازل البلدة.
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ويسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والاوسط على علو منخفض.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف قرابة منتصف الليل أطراف بلدة يارين بقذائف مدفعية، وأطلق عددا من القذائف الحارقة على احراج خلة وردة في عيتا الشعب مشعلاً النيران فيها.




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