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لبنان

إشكال تطور لاشتباكات مسلحة وسقوط جريحين.. هذا ما حصل في القبة

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:36
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وقع إشكال فردي في منطقة القبة ـ طرابلس ليتطور الى اطلاق نار كثيف اثر اشتباكات بالاسلحة بين عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة المدعو "ك.ص" والمدعو "ز.ب"  بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل الجريحين الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج ووصفت حالة احدهم بـ "الحرجة".  
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وعلى الأثر تدخلت وحدات من الجيش وعملت على تطويق الإشكال والعمل جار على ملاحقة المتسببين به تمهيداً لتوقيفهم.

وقد عرف ان الاشكال ناتج على خلفية اشتراك المولدات.

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