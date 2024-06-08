بمسيرة انقضاضية.. هجوم جوي جديد لحزب الله على منطقة سنئيم

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره شنوا ‏هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الجيش الاسرائيلي وجنوده واصابت هدفها بدقة.‏