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لبنان

مبادرة لتحسين العلاقة بين "التيار" و"8 اذار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2024 | 01:15
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بالرغم من ابتعاد "التيار الوطني الحر" بشكل كبير عن "حزب الله" و"قوى الثامن من اذار"، الا ان بعض القيادات والشخصيات داخل هذه القوى والتي تلتقي قيادة "التيار" باستمرار لديها رأي آخر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ما يسمعه مَنْ يلتقي رئيس "التيار" جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون من تصريحات مؤيدة لـ"حزب الله" في الموقف الاستراتيجي، يجعل قيادات اساسية في "الثامن من اذار" تقوم بمبادرات لحل الخلف بين باسيل والقوى الحليفة للحزب.
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وترى المصادر ان الحل بين الحزب والتيار مسألة لا يمكن لاي شخصية التأثير عليها، لكن في الوقت نفسه يمكن تقريب وجهات النظر مع اطراف اساسية في "قوى الثامن من اذار" وهذا ما يُعمل عليه في الاسابيع الاخيرة وستظهر مؤشراته في المدى القريب.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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