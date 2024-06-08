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لبنان
"التغييريين" لن يقبلوا التمديد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-06-2024
|
01:30
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بالرغم من ان الحديث يتزايد عن امكان ذهاب القوى السياسية الداخلية نحو طرح فكرة التمديد للمجلس النيابي في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، الا ان هذا الطرح لا يحظى بإجماع في المجلس النيابي.
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واللافت ان غالبية "نواب التغيير" عبروا خلال لقاءات خاصة عن رفضهم التصويت دعما للتمديد في حال طرح في المجلس، حتى لو كانت الانتخابات النيابية ستؤدي الى خسارتهم مقاعدهم التي فازوا بها في الانتخابات الاخيرة.
وتعتقد المصادر ان اقدام "نواب التغيير" على الاعلان عن هذا القرار بالتنسيق في ما بينهم او بشكل عفوي وفردي سيحرج "قوى المعارضة" وبالتالي سيسقط مشروع التمديد للمجلس حتى لو دعمته "قوى الثامن من اذار".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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