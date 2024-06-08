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لبنان

ترشيح غير مرتبط بالحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2024 | 01:45
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بالرغم من الايجابية التي يظهرها "الثنائي الشيعي" خلال اللقاءات التي يجريها مع الموفدين والوسطاء، والتي حسم فيها "حزب الله" فكرة انه لا يربط التطورات العسكرية بالاستحقاق الرئاسي، الا ان بعض المعلومات التي انتشرت لم تكن دقيقة، بحسب مصادر على صلة بالحزب.
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وقالت المصادر " إن "حزب الله" اكد انه لا يمانع حصول انتخاب لرئيس جديد، لا بل سيساعد في ذلك، لكنه في الوقت نفسه شدد على ان حارة حريك لديها مرشح وحيد هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وتقول المصادر ان الفرنسيين سمعوا كلاما ايجابيا من النائب محمد رعد، لكن هذا لا يعني ان هناك توجها للتخلي عن دعم فرنجية، فهذا امر منفصل وترشيح "رئيس المردة" سبق الحرب وليس مرتبطا بها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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