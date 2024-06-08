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لبنان

مأساة في مجدل سلم.. "علاء" توفي جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ!

Lebanon 24
08-06-2024 | 01:57
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هزت بلدة مجدل سلم حادثة مأساوية، حيث توفي الشاب علي علاء الدين إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ اثناء لهو صديقه بمسدس حربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.
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