حالة انتحار جديدة.. ابن الـ 20 عاما جثة مُعلقة بحبل في الهرمل

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عثر على المدعو رافي ممدوح قبطي 20 عاما جثة معلقة بحبل في بلدة الهرمل محلة الدورة داخل منزل ذويه في كاراج السيارات الخاص بالمنزل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب مصادر، أقدم الشاب على شنق نفسه بحبل علماً انه حاول الانتحار سابقا.