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لبنان

النيران حاصرت مركزين للجيش واليونيفيل.. السيطرة على الحريق الذي اندلع في ميس الجبل

Lebanon 24
08-06-2024 | 04:00
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تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق الدفاع المدني‬ في جمعية ‫كشافة الرسالة الاسلامية‬ (مركز ميس الجبل التطوعي) والهيئة الصحية الاسلامية وعناصر الجيش وقوات اليونيفل الدولية من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بمحيط موقعي الجيش اللبناني‬ واليونيفل (الكتيبة النيبالية) مقابل مستعمرة ‫المنارة‬ على اطراف بلدة ‫ميس الجبل‬ الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، والتي ادت الى انفجار عدد من الألغام في المكان.
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وقامت فرق الاطفاء بجهود كبيرة لتطويق النيران والسيطرة عليها بشكل كامل بعدما حاصرت المركزين من 3 جهات.

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