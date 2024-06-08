في عرسال.. سوري توفي بصعقة كهربائية داخل خيمته!

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توفي السوري عبدالله رعد في بلدة عرسال بصعقة كهربائية داخل خيمته في مخيم ياسمين الشام المعيصرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت الاجهزة الامنية الى المركز الطبي الذي نقل اليه وفتحت تحقيقا ليتبين انه توفي اثر صعقة كهربائية.