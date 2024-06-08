Advertisement

لبنان

تخريب مزار للسيدة العذراء في دير الأحمر

Lebanon 24
08-06-2024 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1209268-638534364103244183.jpeg
Doc-P-1209268-638534364103244183.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون ليل امس الجمعة على سرقة وتخريب مزار السيدة العذراء في بلدة برقا دير الأحمر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاستخبارات الإيراني: نراقب سلوك المرشحين للرئاسة ومن ينتهج نهجا تخريبيا سيتم تحذيره والتعامل قضائيا معه
lebanon 24
08/06/2024 11:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: البعض يحاولون فرض اراء تخريبية اعتادوا عليها عبر تاريخهم
lebanon 24
08/06/2024 11:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: القضاء على مخربين مسلحين في منطقة طولكرم قبل تنفيذهما عملية إطلاق نار تخريبية نحو بلدات إسرائيلية في المنطقة
lebanon 24
08/06/2024 11:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق فنيدق- الدلبة بالاتجاهين بسبب "أعمال تخريبية"
lebanon 24
08/06/2024 11:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دير الأحمر

تخريب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-06-08
04:48 | 2024-06-08
04:47 | 2024-06-08
04:26 | 2024-06-08
04:22 | 2024-06-08
04:10 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24