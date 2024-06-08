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لبنان

الجيش يداهم منازل مطلوبين في حورتعلا.. وهذا ما تم مصادرته

Lebanon 24
08-06-2024 | 02:40
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تنفذ قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع عملية دهم في بلدة حورتعلا وتعمل على تفتيش منازل مطلوبين بجرائم إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وجرى توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وممنوعات.
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الجيش

حورتعلا

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