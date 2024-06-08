الجيش يداهم منازل مطلوبين في حورتعلا.. وهذا ما تم مصادرته

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تنفذ قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع عملية دهم في بلدة حورتعلا وتعمل على تفتيش منازل مطلوبين بجرائم إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وجرى توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وممنوعات.