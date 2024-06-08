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لبنان

في الكورة.. أمن الدولة تنذر سوريّين بالإخلاء

Lebanon 24
08-06-2024 | 02:56
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أصدرت المديرية العامة لامن الدولة البيان الآتي:

"تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالاً لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين، جالت دوريّات من أمن الدولة في الشمال - الكورة، ووجّهت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام، والبالغ عددهم ٣٠٠، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة المعطاة للنازحين من دون تنفيذ" .
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