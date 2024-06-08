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لبنان

قائد الجيش يغادر الى الولايات المتحدة الاميركية

Lebanon 24
08-06-2024 | 03:39
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غادر قائد الجيش العماد جوزف عون لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون له عدة لقاءات يتناول فيها سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.
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