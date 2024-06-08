قائد الجيش يغادر الى الولايات المتحدة الاميركية

غادر قائد الجيش العماد جوزف عون لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون له عدة لقاءات يتناول فيها سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.

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