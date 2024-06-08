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لبنان

هل توقف دفع الميكانيك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2024 | 03:30
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أكدت مصادر معنية في هيئة إدارة السير لـ"لبنان24" أنّ عملية دفع الميكانيك مستمرة طيلة أيام الأسبوع وفي العديد من المراكز المعتمدة لذلك، نافيةً كل ما يقال أو يُشاع عن أن هناك توقفاً في عملية التسديد.
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وبحسب المصادر، فإن جداول التحصيل موجودة وحاضرة لدى كل مكاتب القبض، وبالتالي لا إشكالات تقنية تُذكر تؤدي إلى عرقلة دفع الرسوم المتوجبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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