رسالة تنتشر في الجنوب.. مضمونها "أمني"!

انتشرت مؤخراً في أوساط مؤيدي "حزب الله" وتحديداً في المناطق الجنوبية، رسالة جديدة جرى تعميمها عبر تطبيقي "واتسآب" و "تيلغرام"، تُفيد بضرورة عدم تصوير أي حدث أمني أو نشر أي معلومة عن مكان تستهدفه إسرائيل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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وتمنت هذه الرسالة التي جرى تناقلها عبر مجموعات عديدة، الحرص على عدم نشر أسماء أي نقطة جغرافية محددة تتعرض للقصف.

كذلك، تمنّت الرسالة عدم تصوير أي مكان تسقطُ فيه طائرة مُسيرة إسرائيلية منعاً لتحديد مكانها الفعلي خصوصاً أن البقعة التي قد تسقط فيها يمكن أن تشهد تمركزاً لمقاتلين عملوا على استهدافها.

يُشار إلى أنَّ "حزب الله" منع قبل يومين المُصورين والإعلاميين من التصوير في المكان الذي تعرّض لقصفٍ إسرائيليّ بمنطقة عدشيت - جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، فإنَّ الحزب أعطى أوامر صارمة في المكان المذكور لتفادي التقاط أي صورة أو مقطع فيديو نظراً لوجود نقاطٍ حسّاسة لا يريد الحزب الكشف عنها.

يُشار إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أمس أنه هاجم مواقع عسكرية لـ"حزب الله" بالقرب من عدشيت، كما زعم أيضاً أنه هاجم مستودع أسلحة في منطقة وادي جيلو - جنوب لبنان.