Advertisement

لبنان

رسالة تنتشر في الجنوب.. مضمونها "أمني"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-06-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1209292-638534404012419744.jpeg
Doc-P-1209292-638534404012419744.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت مؤخراً في أوساط مؤيدي "حزب الله" وتحديداً في المناطق الجنوبية، رسالة جديدة جرى تعميمها عبر تطبيقي "واتسآب" و "تيلغرام"، تُفيد بضرورة عدم تصوير أي حدث أمني أو نشر أي معلومة عن مكان تستهدفه إسرائيل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
Advertisement
 
وتمنت هذه الرسالة التي جرى تناقلها عبر مجموعات عديدة، الحرص على عدم نشر أسماء أي نقطة جغرافية محددة تتعرض للقصف.
 
كذلك، تمنّت الرسالة عدم تصوير أي مكان تسقطُ فيه طائرة مُسيرة إسرائيلية منعاً لتحديد مكانها الفعلي خصوصاً أن البقعة التي قد تسقط فيها يمكن أن تشهد تمركزاً لمقاتلين عملوا على استهدافها.
 
يُشار إلى أنَّ "حزب الله" منع قبل يومين المُصورين والإعلاميين من التصوير في المكان الذي تعرّض لقصفٍ إسرائيليّ بمنطقة عدشيت - جنوب لبنان.
 
وبحسب المعلومات، فإنَّ الحزب أعطى أوامر صارمة في المكان المذكور لتفادي التقاط أي صورة أو مقطع فيديو نظراً لوجود نقاطٍ حسّاسة لا يريد الحزب الكشف عنها.
 
يُشار إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أمس أنه هاجم مواقع عسكرية لـ"حزب الله" بالقرب من عدشيت، كما زعم أيضاً أنه هاجم مستودع أسلحة في منطقة وادي جيلو - جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-06-08
04:48 | 2024-06-08
04:47 | 2024-06-08
04:26 | 2024-06-08
04:22 | 2024-06-08
04:10 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24