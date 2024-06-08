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لبنان

بالصورة.. حادث سير على طريق عميق ووقوع إصابات

Lebanon 24
08-06-2024 | 04:48
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وقع حادث سير قبل ظهر اليوم السبت على طريق عميق ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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