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لبنان
أحمد الخير يرعى مصالحة آل الدهيبي وآل المصري
Lebanon 24
08-06-2024
|
05:22
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استضاف عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، أمس، لقاء المصالحة بين آل الدهيبي وآل المصري، في حضور لجنة الصلح في المنية ( الحاج عدنان الغزاوي والمحامي وليد المصري)، الشيخ رسلان ملص، عميد ال الحلاق مدحت الحلاق، خضر الدهيبي، سعد المصري وحشد من أبناء العائلتين.
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ملص
استهل اللقاء بكلمة للشيخ رسلان ملص، أكد فيها مفاهيم العفو عند المقدرة ومفاهيم التسامح والأخوة بين المسلمين.
المصري
والقى المحامي وليد المصري كلمة أكد فيها أن "آل الدهيبي وآل المصري هما أخوة واحبة وأولاد مدينة واحدة تجمعهم صلة القربى والدم والجوار".
أحمد الخير
وشدد أحمد الخير في كلمته على أن "هذا اللقاء يعبر عن حقيقة المودة بين عائلات هذه المدينة، التي اعطت كل ما عندها من أجل المحبة والتلاقي".
ورحب بآل المصري والدهيبي في دارتهم، وقال: "فخر لنا ان نستضيف أبناء النبي يوشع في هذه الدار، في لقاء نزرع من خلاله الأمل لمعالجة كل المشاكل الموجودة في منطقة المنية الادارية، بالتعاون مع أهلنا في المدينة ولجنة الصلح، من أجل الوحدة والتسامح والعفو والتعاون".
وختم الخير: "مصلحة المنية الادارية ومصلحة النبي يوشع أكبر من الجميع، وسنعمل على تعميم صورة هذا اللقاء لتجاوز كل الخلافات والمشاكل، كي نبقى موحدين بما يصب في مصلحة هذه المدينة، ونفتخر بأن هذه المصالحة بين عائلتين غاليتين علينا جميعا، تمت في هذه الدار، هنا بيت النبي يوشع وبيت المنية وبيت كل عائلة في هذه المدينة الغالية على قلوبنا جميعا".
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