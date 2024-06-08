Advertisement

لبنان

عون للقضاة: أنتم حماة العدالة فلا تضحوا بما تبقى منها

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1209327-638534469704533790.jpg
Doc-P-1209327-638534469704533790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "أكس" قائلة: "شاء من شاء وأبى من أبى، ستبقى القاضية عون مميزة وممتازة وهي رفعت أساساً مستوى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فبات موقع النيابة العامة التمييزية صغيراً لا بل معدوماً، وستظل هي وحدها وبجهودها الدؤوبة الانذار السريع والمقلق ع قلب كل واحد سيىء".. هذا الكلامُ نقلاً عن أحد قضاة "الضمير الحي".
Advertisement
وتابعت: "أعود هنا وأناشد كل زملائي، خاصة في نادي القضاة؛ لا يمكنكم ان تقفوا مكتوفي الأيدي امام ما يحصل. معظمكم مشهود له بالنزاهة.. لا يمكنكم السكوت عن قيام مدعي عام تمييزي بالتكليف بالانقضاض عليّ بهذا الشكل خلافاً لكل القوانين  أولا بتراسه الهيئة التي طردتني ومن ثم بتوقيفي عن العمل.. هذا موقف مبدئي قانوني صرف، وإنحياز الرئيس الحجار ضدي واضح . ولماذا طردني لمخالفة موجب التحفظ!!!! او لكلام قلته في حديث خاص، ثم لماذا جردني من صلاحياتي خلافا للقانون.. أليس لاني توصلت  بتحقيقاتي خاصة مع شركة اوبتيموم الى نتائج حاسمة خاصة بموضوع شركة اوبتيموم التي تورط فيها نافذون من سلامة وجر".
وأكملت: "الرحمة لما تبقى من أمل للبنانيين بالقضاء. أنتم أقسمتم اليمين على احترام القوانين والمحافظة على حقوق الناس.. كيف يمكنكم السكوت عن هذه المجزرة؟ أنتم حماة العدالة لا تضحوا بما تبقى منها".
وأردفت: "ثلاثة ملفات توجب على مجلس القضاء الاعلى الاجتماع اليوم وليس غداً، وأن يمارس دوره في حفظ القضاء والقضاة. لملف الأول يتعلق بالتقاتل الجاري بين قضاة النيابة العامة ووجوب النظر سريعاً برفع يد النائب العام التمييزي بالتكليف عن ملف القاضية غادة عون، وتكليف قاض اخر بصورة مؤقتة. سكوتهم مشبوه جدا امام ما يتعرض له قاض نزيه يمارس عمله لاحقاق الحق ولوقف هذه المجزرة التي يتعرض لها قسم من اللبنانيين نتيجة سرقة اموالهم من بعض النافذين. وامام الانقضاض على هذا القاضي بصورة مجنونة لسحقه لا لسبب، الا لانه قرر كشف الحقيقة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2024-06-08
10:34 | 2024-06-08
10:27 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:14 | 2024-06-08
10:03 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24