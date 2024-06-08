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لبنان

هجوم جويّ شنّه "الحزب" اليوم... ماذا استهدف فيه؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:44
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أعلن "حزب الله"، أنّ "المقاومة الإسلامية شنّت هجوماً جوياً بمسيّرة إنقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان المحتل، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدوّ وجنوده".
 
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وأوضح "الحزب" في بيان، أنّ "المسيّرة أصابت هدفها بدقة".
 
 
 
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