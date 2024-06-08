هجوم جويّ شنّه "الحزب" اليوم... ماذا استهدف فيه؟

أعلن "حزب الله"، أنّ "المقاومة الإسلامية شنّت هجوماً جوياً بمسيّرة إنقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان المحتل، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدوّ وجنوده".

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وأوضح "الحزب" في بيان، أنّ "المسيّرة أصابت هدفها بدقة".