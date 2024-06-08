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لبنان

نصرالله تلقى برقيات تعزية برحيل والدته

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:51
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تلقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مزيدا من برقيات المواساة والتعزية برحيل والدته ام حسن، وأبرز هذه البرقيات من رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية بالوكالة محمد مخبر، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف، القائد العام للجيش الايراني اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، آية الله عيسى قاسم ونائب الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية - البحرين حسين الديهي.
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