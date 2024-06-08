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لبنان

"كارثة ستضرب إسرائيل".. كيف وصفت صحيفة وضع جبهتي لبنان وغزة؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:49
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أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ "المعركة في غزة ميؤوس منها، ولا توقّعات بنصر مطلق في رفح"، مضيفةً أنّ "الشعور العام هو أن كل شيء ينهار".

وفي إقرار إضافي بحجم خسائر إسرائيل في معركة "طوفان الأقصى"، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنّ حماس أركعت إسرائيل في 7 تشرين الأول وسيطرت على مستوطنات وقواعد لمدة يوم تقريباً، وهو أمر لم نشهده منذ عام 1948.
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ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الخطر لا ينبع من غزة فقط، بل هناك خشية من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن فرصة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الحفاظ على صورته كـ"قوي" والتي عمل عليها لعقود تكاد تكون معدومة.

وأشارت إلى أنّ "منطقة شمال إسرائيل مع لبنان ليست في وضع أفضل، بل على العكس من ذلك فالوضع سيء هناك"، وأضافت: "ليس لدى الجيش الإسرائيلي حل للطائرات المسيّرة التي تحلّق على ارتفاع منخفض، كما أن الهجوم على لبنان سيتسبّب بكارثة على إسرائيل".

واعترفت الصحيفة بأنّ "القوات المقاتلة النظامية والاحتياطية منهكة، والمستودعات غير ممتلئة، وسط معاناة من نقص حاد في القوة البشرية".

ودولياً، قالت الصحيفة إنّ مكانة إسرائيل تنهار بسرعة، مضيفةً: "نحن منبوذون ومطرودون من كل مكان على وجه الأرض تقريباً".

وقبل أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاطر توسّع الحرب مع لبنان، مؤكّدةً أنّها "ستدفع إسرائيل إلى حافة الهاوية، خصوصاً مع غياب الشرعية الدولية، ومع جيش منهك". 

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئل، إنّ  "الحرب مع حزب الله ستجلب تحدياً كبيراً للجبهة الداخلية، إذ إنّ الشمال والوسط سيواجهان تهديداً بحجم وشدة لم يواجهاهما من قبل". (الميادين نت)

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