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لبنان

أهداف قد يُدمّرها "حزب الله" في ثوانٍ.. هكذا سيشّل إسرائيل بالكامل في حال وقوع حرب

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:30
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أشار رئيس شعبة الاستخبارات السابق في "الموساد" حاييم تومر، إلى أنّ "على الجمهور أنّ يفهم أنّ الحرب الشاملة مع لبنان تُمثل تهديداً للرؤية الصهيونية لإسرائيل".
 
 
وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، قال تومر إنّ "الدخول في معركة واسعة النطاق مع لبنان سيزيد من الخطر على قدرة إسرائيل في مواصلة عملها كدولة".
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وأوضح أنّ "الدخول في حرب مع "حزب الله" يعني إطلاق آلاف الصواريخ على وسط إسرائيل، مما سيشلها بالكامل، كما سيشل ميناء حيفا والمطارات العسكرية في الشمال أيضاً".
 
 
وأكّد تومر أنّ "حزب الله" يُشكّل تهديداً لم نتخيله"، وأضاف: "لا يملك الجيش الإسرائيليّ أيّ ردٍّ عليه".
 
 
ورأى أنّ "مصير كريات شمونة والجليل سيكون مصير مدن عكا وطبريا وربما حيفا أيضاً، وربما أبعد من ذلك تل أبيب أيضاً".
 
 
وعن "حزب الله"، قال تومر: "يمتلكون صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوانٍ".
 
 
وتابع: "ليس لدى إسرائيل أيّ ردٍّ على كل من "حماس" و"حزب الله".
 
ولفت تومر إلى أنّ "سلاح الجوّ الإسرائيليّ، لم يعدّ حراً في العمل فوق لبنان، بسبب نظام الكشف الذي زوّدت به إيران "حزب الله".
 
 
وقال: "لا سبب للاستخفاف بالقدرات التكتيكية والعسكرية لحزب الله".
 
وأوضح تومر أنّ "لدى "حزب الله" إستخبارات تكتيكية أفضل بكثير من إسرائيل، أو على الأقل ليس أقل شأناً من إسرائيل"، وأضاف: "حزب الله يمكنه إطلاق 1500 صاروخ يومياً في الأيام الأولى من القتال". وقال: "إنها مسألة إلى أي حجم وإلى أيّ مدى سيُهاجمنا "حزب الله".

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