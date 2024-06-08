"الدمار ينتظرنا"... قراءة إسرائيليّة في الحرب المستقبليّة مع "حزب الله": سنخسرها

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تصريحات عن مسؤولين إسرائيليين سابقين تحدّثوا خلالها عن نقاط ضعف إسرائيل، التي ظهرت بشكل واضح خلال الحرب على غزة، وحربها في الشمال مع "حزب الله".وحذّر المسؤولون السابقون من الخوض في الحرب بشكل أوسع، مؤكّدين أنّ إسرائيل لا تمتلك القدرة على الانتصار في نهاية المطاف.وقال وزير المالية الإسرائيلي السابق روني بار أون، إنّ استمرار إسرائيل بالوتيرة نفسها في هذه الحرب سيؤدي إلى خسارتها.وشدّد على أنّ نصف الشمال بات تحت سيطرة "حزب الله"، والواقع لا يختلف في الجنوب.وعلّق على ما حصل في "حورفيش" هذا الأسبوع، والضربة التي تلقّتها إسرائيل بنيران حزب الله، قائلاً إنّه يجب النظر إلى هذه الحادثة باهتمام شديد، وموضوع المسيّرات الصغيرة، أمر خطير".من جانبه، قال تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن سابقاً، إنّ "إسرائيل يجب أنّ تفهم أنّها في عجز استراتيجي دراماتيكي منذ 7 تشرين الاول".وتابع أنّ "العبرة من 7 تشرين الاول هي أننا يجب أن نفحص أو نفهم المستقبل بحسب القدرات وليس بحسب النوايا"، مشيراً إلى أنّ " 7 تشرين الاول هو تمرين حيّ مقابل ما سيكون أمامنا في المستقبل".وعن جبهة الشمال، قال إنّ "إسرائيل ليس لديها أيّ ردّ على الحدث الشمالي بحيث يوجد نحو 100 ألف لاجئ، وهذا وضع غير مسبوق أبداً منذ العام 1948".أما غيورا إيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً، فقال إنّه "إذا خرجت إسرائيل لحرب شاملة في الشمال، فإنّه "ليست لديها القدرة على الانتصار على حزب الله".وشدّد على أنّه إذا قرّرت إسرائيل القتال بحرب واسعة مقابل حزب الله فستدمّر تماماً. (الميادين)