موقوف يضرب عن الطعام وحالته الصحية سيئة

Advertisement

أفادت المعلومات ان الموقوف داني الرشيد، المتهم بالتورط في قضية الاعتداء على المهندس الزراعي عبدالله حنا في زحلة، والموقوف على ذمة التحقيق منذ كانون الثاني الفائت يعاني في السجن من وضع صحي مقلق بعد إضرابه عن الطعام والماء، احتجاجا على عدم البت بملفه حتى الان.ووفق مصادر معنية، فان العائلة باشرت سلسلة اتصالات وتحركات للمطالبة بالاسراع في بت ملفه واحقاق الحق.وتعتبر العائلة "ان الساكت عن الحق يسهم بقتل الرشيد بالصمت وبات من الضروري استصراخ ضمير القضاء لانهاء هذا الملف ليعود داني إلى اولاده لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه".في المقابل كان المعتدى عليه المهندس عبدالله حنا قد اصدر بيانا جاء فيه: "انني لن أتساهل في محاولات تذويب الحادثة الأليمة ورسملتها سياسياً واعتبار ما تلاها من توقيفات مجرد انتقام كيدي لا أكثر ولا أقل أو ملف عابر يمكن حله في مخفر".وقال: "ان هذا الأسلوب يشكل استخفافاً بقضية يفترض أن تأخذ مجراها القضائي حتى الوصول الى الرؤوس المدبرة والممولة".