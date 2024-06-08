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لبنان

فوز لائحة "قولنا والعمل" في نقابة خبراء المحاسبة

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:26
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صدر عن دائرة خبراء المحاسبة في مصلحة أصحاب العمل في "القوّات اللبنانيّة" البيان التالي:

"انعقدت الجمعيّة العمومية لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين في لبنان يوم أمس بتاريخ 7 حزيران 2024، من أجل انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة.
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 وبعد يوم طويل من الاقتراع صدرت النتائج في ساعة متأخرة من ليل أمس، وقد فازت لائحة "قولنا والعمل" برئاسة النقيب إيلي عبّود "مُرشّح القوّات اللبنانيّة" بكامل أعضائها التسعة الى جانب عضوين للمجلس التأديبي وعضوين لصندوق التعاضد، والتي كانت مدعومة من القوّات اللبنانيّة وتيّار المستقبل وحزب الكتائب والمستقلين.
 
وقد بلغ عدد المقترعين 1026 من أصل 1470 منتسباً سدّدوا اشتراكاتهم إلى النقابة، وبالتالي حق لهم الإقتراع، أي نحو 70%، وقد تنافست خمس لوائح.

وقد نال عبّود 470 صوتاً مقابل 281 صوتاً للائحة المنافسة التي ترأسها يعقوب أبي غانم والمدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدّمي الإشتراكي، فيما توزّعت باقي الأصوات على اللوائح الثلاث الأخرى".
 
 
وفي هذا السياق، بارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري فوز لائحة "المستقبل" وحلفائه في انتخابات نقابة خبراء المحاسبة المجازين، التي جرت أمس الجمعة.

وتمنى عبر منصة "أكس"، اليوم، كل التوفيق "للنقيب إيلي عبود ولرفاق الدرب الفائزين من "تيار المستقبل" بعضوية مجلس النقابة: محمد بليق (بيروت)، فادي المصري (طرابلس)، وبعضوية المجلس التأديبي بشير سنجر (صيدا)  وبعضوية صندوق التقاعد سليمان عبيد (صيدا)"، قائلاً: "ألف مبروك. جميعكم أهل للمسؤولية وقدها وقدود".
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