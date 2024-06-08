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لبنان
"المجلس الأرثوذكسي" دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
08-06-2024
|
07:50
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طالب "المجلس الوطني الأرثوذكسي"، من جميع الرؤساء والقادة المسؤولين السياسيين "الاعتراف بأنهم فشلوا وغير قادرين على ادارة البلد ولو مع القليل من التفاهم على الأولويات الوطنية لإنقاذ الوطن".
وسأل: "أفعلاً تريدون قطر أن تدعوكم مرة ثانية لكي تتوافقوا فيما بينكم؟ "قطر٢" وبعدها نسمعكم ترددون شكراً قطر؟ أليس هذا عيبا وعارا علينا انتم أطفال كبار تتحكمون بالوطن والمواطنين؟ سوف نشهد على زوال لبنان عن الخريطة الجغرافية الدولية بسببكم وبسبب الخلافات الداخلية والانقسامات العمودية الكبيرة بين جميع الأطراف السياسيين وعلى مختلف الملفات العالقة. الحل اصبح مستحيلا بوجودكم".
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وقال: "لم نر ونشهد يوماً دولة في العالم وحتى في أيامها الصعبة ينتظر شعبها اسابيع او اشهر او سنوات لانتخاب رئيس ومؤسساتها معطلة وقضاؤها مسيس ونوابها غير مبالين. نعيش في نظام احادي إقطاعي فردي. أين الديموقراطية التي تتغنون بها".
ودعا إلى "انتخاب رئيس للجمهورية لاعادة هيبة الدولة وانتظام المؤسسات فيها".
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