شخصان استشهدا... غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيترون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت دراجة ناريّة في بلدة عيترون.

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واستشهد شخصين مدنيين، كانا على متن الدراجة الناريّة.