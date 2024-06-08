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لبنان

شخصان استشهدا... غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيترون

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت دراجة ناريّة في بلدة عيترون.
 
 
واستشهد شخصين مدنيين، كانا على متن الدراجة الناريّة.
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