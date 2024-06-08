Advertisement

لبنان

لسالكي طريق عاريا - بيروت... إليكم هذا التحذير العاجل

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1209397-638534572027835897.jpg
Doc-P-1209397-638534572027835897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين، "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتّجاه بيروت".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إبتداءً من اليوم ولغاية الغدّ.. إليكم ما سيشهده هذا الشارع في بيروت
lebanon 24
08/06/2024 17:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في بيروت.. مواجهة بين شبان و قوى الأمن
lebanon 24
08/06/2024 17:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تخرّج الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في بيروت: إلهام بالأمل والعدالة
lebanon 24
08/06/2024 17:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات انفجارات قوية في أنحاء بيروت تبيّن أنها ناجمة عن إطلاق مفرقعات نارية ثقيلة
lebanon 24
08/06/2024 17:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عاريا

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2024-06-08
10:27 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:14 | 2024-06-08
10:03 | 2024-06-08
10:02 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24