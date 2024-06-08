إطلاق نار على سيارة في الزاهرية

أطلق مجهولون النار على سيارة رباعية الدفع عائدة للمدعو خ.ح، في الزاهرية - طرابلس.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، لم يكن خ.ح داخل السيارة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.