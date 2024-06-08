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لبنان

إطلاق نار على سيارة في الزاهرية

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:36
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أطلق مجهولون النار على سيارة رباعية الدفع عائدة للمدعو خ.ح، في الزاهرية - طرابلس.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، لم يكن خ.ح داخل السيارة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
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