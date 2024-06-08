شعبة المعلومات أوقفت والد الطفلة آلاء حسن... تركها داخل السيارة وتُوفيت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة من شعبة المعلومات أوقفت والد الطفلة آلاء حسن، التي تُوفيت قبل ثلاثة أيّام، في بعلبك.

والجدير بالذكر أنّ والد الطفلة آلاء، أقفل السيارة وهي في داخلها لأكثر من ساعتين، وذهب لإصلاح إطار المركبة.