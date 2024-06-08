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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت والد الطفلة آلاء حسن... تركها داخل السيارة وتُوفيت

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة من شعبة المعلومات أوقفت والد الطفلة آلاء حسن، التي تُوفيت قبل ثلاثة أيّام، في بعلبك.
 
 
والجدير بالذكر أنّ والد الطفلة آلاء، أقفل السيارة وهي في داخلها لأكثر من ساعتين، وذهب لإصلاح إطار المركبة.
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بعلبك

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