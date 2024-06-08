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لبنان

المرتضى التقى الممثل وسام حنا.. واتفاقٌ على تنظيم فعالية ثقافية في طرابلس

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:56
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 استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمّد وسام المرتضى، في مكتبه في طرابلس، الممثل ومقدّم البرامج وسام حنّا، وتباحث وايّاه في شؤون ثقافية مرتبطة بمدينة طرابلس، وتوافق معه على تنظيم فعالية ثقافية قريباً جداً في المدينة بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية وعاصمة اولى ودائمة للثقافة في لبنان، على نسق برنامج "اكرم من مين" الذي قدّمه حنّا مؤخراً في شهر رمضان ونقلته شاشة الLBCI".
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