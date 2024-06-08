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لبنان

وزير الاقتصاد أطلع مفتي طرابلس على خطط التوأمة وتبادل الخبرات مع الدوحة

Lebanon 24
08-06-2024 | 09:38
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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بحضور فريق عمله وضم مستشاره المحامي ضياء اليوسف، المستشار الإعلامي رامي سلام ووائل بحسون، وذلك في دار الفتوى في طرابلس.
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بداية، تم التطرق الى الوضعين المحلي والاقليمي وقد أطلع الوزير سلام المفتي امام على "حيثيات جولاته العربية والاصداء الايجابية التي سمعها من الإخوة العرب في ما يصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني".

كما تطرق سلام الى زيارته لوزارة الأوقاف الإسلامية القطرية والاهمية الكبيرة لذلك على مختلف الصعد ولقائه المثمر مع وزير الاوقاف في الدوحة، بالاضافة الى زياراته الرسمية وخطط التوأمة وتبادل الخبرات والتعاون بين نقابة المحامين في طرابلس وجمعية المحامين في قطر، وما تعكسه من دور ريادي في جذب المشاريع وتحريك العجلة الاقتصادية.

كما أطلع الوزير سلام المفتي امام على خطط العمل لتحسين وتفعيل مرافق طرابلس ومنها انجاز ترميم قاعة معرض رشيد كرامي والموافقة على ترميم المسرح العائم في المعرض والذي يعتبر مسرحاً بمواصفات عالمية، اضافة الى انجاز دفتر الشروط الخاص بترميم وتشغيل فندق الكواليتي إن في المعرض.

واكد الحاضرون التكاتف والوحدة في سبيل المحافظة على وجه طرابلس الجميل ثقافيا واجتماعيا وتاريخيا لا سيما مع اعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024.

وثمن المفتي امام مبادرات ونشاطات الوزير سلام وعمله الدؤوب لما فيه مصلحة المدينة وكل الوطن على الصعد الاقتصادية والمالية والسياحية والخدماتية، وأكد ان "زيارته لدار الفتوى وللمدينة واهتمامه الدائم سينعكس ان شاء الله ايجاباً على تنشيط الدورة الاقتصادية وتأمين فرص العمل".

 
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