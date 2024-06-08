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لبنان
اتحاد نقابات عمال النبطية: لإعفاء قرى المواجهة من الرسوم
Lebanon 24
08-06-2024
|
10:03
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عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، اجتماعه الدوري في مكتبه في النبطية برئاسة رئيسه حسين مغربل، وحضور رؤساء النقابات و اعضاء المجلس التنفيذى واعضاء مكتب مجلس المندوبين: عبد الامير درويش، علي طه، عباس قبيسي، حسين نعيم، محمد كجك، حسين شعبان، خضر سرحان، محمد علي احمد، حيث تم مناقشة العديد من الامور النقابية والعمالية والمعيشية.
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وبعد الانتهاء من جدول الاعمال و اقرار معظم بنوده صدر عن الاتحاد بيان استنكر فيه المجتمعون "الاعتداءات الصهيونية اليومية و المستمره على الجنوب و العديد من المناطق اللبناية الاخرى، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى و الدمار في الارزاق والممتلكات"، مشددين على "ضرورة قيام الدولة بواجباتها لجهة دعم المواطنين وخاصة النازحين منهم، وضرورة رصد الاعتمادات اللازمة لمجلس الجنوب لصرف التعويضات اللازمة لذلك".
وطالبوا مجلس النواب ب"الاسراع في سن القانون اللازم لاعفاء جميع الاهالي في قرى المواجهة من الرسوم المتوجبة عليهم من الماء و الكهرباء ورسوم القيمة التاجيرية للبلديات والاملاك المبنية لوزارة المالية عن العامين2023 و 2024".
وشددوا على "ضرورة اعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، والاخذ بمبادرة واقتراح القانون الذي تقدم به النائب فيصل كرامي بهذا الخصوص والطلب من النواب دعمه وبمفعول رجعي ابتداء من العام 2019، والاسراع في اقرار المراسيم التطبيقية لمشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
وأعربوا عن استغرابهم من "سكوت السياسين و النواب والاتحاد العمالي العام بخصوص اللاصق المالي لرسوم الميكانيك على الاليات و المركبات وقيمتة مليون ليرة لبنانية"، داعين وزير التربية الى "متابعة الاقساط الجنونية للمدارس الخاصة و التي بشرونا بها بزيادة قد تصل الى 100 % وضرورة قيام لجان الاهل بواجباتهم بهذا الخصوص".
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