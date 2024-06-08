إبتداءً من اليوم ولغاية الغدّ.. إليكم ما سيشهده هذا الشارع في بيروت

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي:لمناسبة إقامة مهرجان في شارع مار الياس _ بيروت، وذلك يومَي السبت والأحد 08و09-06-2024، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:أولاً: سوف يتم إقفال الشارع المذكور من بعد ثكنة الحلو – تقاطع فرنسبنك حتى تقاطع الجزائر الاستقلال قرب محلات "إلسا" للشوكولا، اعتباراً من الساعة 16،00 من تاريخ 08-06-2024 ولغاية منتصف ليل الأحد 09-6-2024.ثانياً: منع وقوف السيارات في المكان المذكور أعلاه وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.