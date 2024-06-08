بو عاصي لباسيل: "فظيع انت لم ولن تتغيّر"

Advertisement

دّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في بيان على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قائلاً: "مرّة جديدة تتحفنا يا جبران باسيل بقراءة سياسيّة خالية من أدنى مقوّمات الصدق والمصداقيّة. كيف استنتجت يا وزير العهد البائد ان القوات اللبنانية كما حزب الله تعطّل الانتخابات الرئاسية. حزب الله، حليفك، يحاصر الانتخابات الرئاسية بواسطة الرئيس نبيه بري في وقت لم تتخلف القوات عن اي جلسة انتخاب رئيس وما زالت تطالب باحترام الاليات الدستورية اياً تكن النتيجة. انت تعرف ذلك وكالعادة تكذب على الناس معتقداً ان بامكانك تضليلهم".أضاف: "أمّا اتهامك القوات بانها ضد الحوار تحت رعاية الرئيس برّي فأننا نجاهر بذلك حماية للدستور وللموقع المسيحي الاول في لبنان وفي الشرق. إن كنت مع الحوار تفضّل بالمجاهرة بذلك امام اللبنانيين والمسيحيين".وختم بو عاصي: "فظيع انت، لم ولن تتغيّر، كلّ ما يهمّك ضرب القوّات اللبنانية حتى حينما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك".