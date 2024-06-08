نداءٌ من الجميل إلى نصرالله: "سلّم سلاحك"!

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "ويلات لبنان بدأت من جهة الجنوب"، مشيراً إلى أنه "يجب إغلاق هذه الجبهة، وبالتالي فإن الويلات ستنتهي معها".

وخلال لقاء مع شباب وطلاب حزب "الكتائب"، اليوم السبت في بكفيا، قال الجميل: "أساس المشكلة بمكان واحد وهو تحرير بلدنا، فإن حرّرناه يمكننا حل كل ما تبقى من مشاكل وأزمات".

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وتابع: "كُثرٌ يقولون نريد تغيير النظام السياسي، لكن هل أنت قادر على ذلك وهناك ميليشيا متحكمة برقاب البلد؟".

وشدّد الجميل على أن اللبنانيين يريدون استعادة السيادة، وقال: "ك فانا حروباً وصراعات، فنحن نريد لشبابنا أن يخططوا للمستقبل ويفكروا به ويبنوا عائلة ويستثمروا في لبنان وألا يفكروا بالباسبور للهجرة".

وأردف: "لا يفكّر أحد أننا نقبل بأن نعيش مواطنين درجة ثانية في بلدنا أو أن يفكر أحد أنه يمكنه أن يدوس على كرامة الناس ويتعاطى بفوقية معها".

وفي سياق كلمته، توجّه الجميل إلى قيادة حزب الله مباشرة بالقول: "عندما تريدون أن تقولوا لنا أمرًا فتفضلوا بقوله وليس عبر أبواق المضلّلين الذين يطّلون على الإعلام ولا يجيدون الحديث ".

وتوجه الجميّل إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً: "اتخذ لبنان أولا وتحرّر وسلّم سلاحك للدولة كما فعلنا والتزم بالقانون والدستور ونحن مستعدون لمد اليد والتعاون معك".