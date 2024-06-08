27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من "التيار": للتوقف عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية
Lebanon 24
08-06-2024
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم العربي عباس الحلبي وأصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة في كل المناطق اللبنانية، إلى التوقف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية، أي لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصراً، وتكون صالحة لكامل العام الدراسي".
Advertisement
وذكر "التيار" أنّ
ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين في لبنان، يتعارض مع القوانين والسيادة اللبنانية ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لتشريع إقامة اي طالب سوري غير شرعي، وأضاف: "كل مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة يعرض نفسه للملاحقة القانونية، كما ان فتح ابواب المدارس لتسجيل السوريين المقيمين بصورة غير شرعية وبمئات الآلاف هو بداية الطريق لدمجهم في المجتمع اللبناني وتغيير الهوية المجتمعية للبنان. لذا فإنّ أيّ تراخٍ من جانب المؤسسات التربوية في هذه المسألة يجعلها شريكًا في عملية تعريض وجود لبنان لخطر الزوال وهو أصلًا خروج عن دورها الوطني".
وأكمل: "وعليه، فإنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان أساسية في التصدّي للوجود السوري غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ لبنان ووجوده، وذلك على غرار ما التزم به عدد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية بالدفاع عن الوجود من خلال تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"أنا دلوعة زوجي".. مُمثلة لبنانية شهيرة تقود سيارة بقيمة 450 ألف دولار في شوارع جدة! (فيديو)
Lebanon 24
"أنا دلوعة زوجي".. مُمثلة لبنانية شهيرة تقود سيارة بقيمة 450 ألف دولار في شوارع جدة! (فيديو)
01:01 | 2024-06-08
08/06/2024 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطوبتها أطلت وهي ترقص بطريقة "غريبة".. فيديو يعرّض ابنة عاصي الحلاني للانتقادات شاهدوه
Lebanon 24
بعد خطوبتها أطلت وهي ترقص بطريقة "غريبة".. فيديو يعرّض ابنة عاصي الحلاني للانتقادات شاهدوه
04:41 | 2024-06-08
08/06/2024 04:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من دولة بارزة لرعاياها في لبنان: للمغادرة فوراً!
Lebanon 24
نداءٌ من دولة بارزة لرعاياها في لبنان: للمغادرة فوراً!
14:13 | 2024-06-07
07/06/2024 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. ممثلة لبنانية تستعرض مفاتنها على البحر بفستان مكشوف (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. ممثلة لبنانية تستعرض مفاتنها على البحر بفستان مكشوف (فيديو)
01:28 | 2024-06-08
08/06/2024 01:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل بيروت؟ مسؤول عسكريّ في تل أبيب يعلن!
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل بيروت؟ مسؤول عسكريّ في تل أبيب يعلن!
16:00 | 2024-06-07
07/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:58 | 2024-06-08
قطع طريق في الضنية.. والسبب "إجراءات أمنية"
13:41 | 2024-06-08
بالدولار.. إليكم سعر "لوحة السيارة" في لبنان!
13:34 | 2024-06-08
بالفيديو.. هذا ما كشفته ماغي فرح عن "حرب لبنان"
13:09 | 2024-06-08
أقيم في "اليسوعية".. إختتام مؤتمر "التقييم والإصلاح، الثقة، الحكم الرشيد في لبنان"
12:43 | 2024-06-08
إطلاق صواريخ وقصف.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب!
12:17 | 2024-06-08
شهيد لـ"حزب الله" من بلدة الشهابية
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
08/06/2024 21:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
08/06/2024 21:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
08/06/2024 21:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24