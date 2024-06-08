إطلاق صواريخ وقصف.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب!

ازدادت حدّة التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، بعدما أقدم العدو الإسرائيلي على شنّ هجمات جديدة استهدفت عدداً من البلدات والقرى.

وذكرت المعلومات الميدانية أنّ جيش العدو قصف بلدات كفرحمام وحولا، كما استهدف أيضاً بلدات مجدل زون، الجبين ومركبا، فيما قصف بـ3 قذائف أحد المنازل في بلدة الطيبة.

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في غضون ذلك، تحدثت مصادر ميدانية عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة المُحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنَّ صافرات الإنذار دوّت في المستعمرة بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل كفاريوفال، معيان باروخ، تل حاي، غوشيريم، بيت هليل، بيتح، راموت نفتالي.

بدوره، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد مستوطنة إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكر الحزب أنّه استهدف مستوطنة المالكية براجمة صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت القرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة عيترون التي شهدت على استشهاد مواطنين وجرح آخرين.