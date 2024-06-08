بالفيديو.. هذا ما كشفته ماغي فرح عن "حرب لبنان"

كشفت الإعلامية اللبنانية ماغي فرح أنّ "لبنان لن يشهد أيّ حرب إسرائيلية" بعكس كل ما يقال في هذه الإطار.

ولفتت فرح إلى أنّ هناك اجتماعاً سرياً عقد في سلطنة عُمان قبل أيام بين مسؤولين أمنيين إيرانيين وأميركيين، أكد أنه لا توسيع للحرب في لبنان، وقالت: "أي عملٍ عسكريّ إسرائيليّ ضد لبنان يحتاجُ إلى ضوء أخضر أميركي، إلا أنّ هذا الأمر غير موجود، وبالتالي لا حرب أبداً".

كذلك، ذكرت فرح أن وافدين من قطر، أكدوا أنه لا انتخابات رئاسية في لبنان، مشيرة إلى أن كل ما يحُكى في هذا الإطار يندرجُ في إطار تمرير للوقت.