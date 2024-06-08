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لبنان

بالدولار.. إليكم سعر "لوحة السيارة" في لبنان!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-06-2024 | 13:41
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ازدادت مؤخراً عروض بيع "اللوحات العمومية" في السوق اللبناني، فيما الأسعار تعتبر ثابتة حالياً نوعاً ما تبعاً للسوق.
وبحسب المعلومات، فإنَّ سعر "النمرة الحمراء" يصل إلى 11 ألف دولار، أو بنحو مليار ليرة، في حين أنّ هناك أسعاراً أقل من ذلك بنحو 2000 دولار، ما يعني أن اللوحة قد تباع بسعر يصل إلى 8000 دولار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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