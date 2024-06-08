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لبنان

"المخابرات" توقف أحد النازحين.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 14:11
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أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش، اليوم السبت، النازح السوري "م.ع."، وذلك على خلفية إطار نارٍ على مُخيم للنازحين في منطقة الطيبة - شرق بعلبك.
 
وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية، حيث يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص.
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