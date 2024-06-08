"المخابرات" توقف أحد النازحين.. ما السبب؟

أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش، اليوم السبت، النازح السوري "م.ع."، وذلك على خلفية إطار نارٍ على مُخيم للنازحين في منطقة الطيبة - شرق بعلبك.

وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية، حيث يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص.