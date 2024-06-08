النص الكامل.. هذا ما أعلنه بيان أميركي - فرنسي بشأن لبنان اليوم

حصل "لبنان24" على نسخة من البيان المُشترك الفرنسي - الأميركي الذي صدر هذه الليلة، وفيه تم الحديث عن وضع لبنان وتحديداً واقع الجبهة الجنوبية التي تشهد اشتباكات متواصلة بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ.

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يؤكد البلدان بشكل خاص الأهمية القصوى للحفاظ على استقرار لبنان وخفض التوترات على طول الخط الأزرق وسيعملان معا في هذا الاتجاه. ويدعوان كل الأطراف إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والمسؤولية، امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وفي هذا السياق، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة الحاجة الملحة لوضع حد للشغور الرئاسي الطويل الذي دام 18 شهرا في لبنان، والمضي قدما دون مزيد من التأخير في انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة وتنفيذها للإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني، ولإرساء أسس التعافي والنمو الاقتصادي الشامل في هذا البلد.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، اليوم، أنّ فرنسا والولايات المتحدة ستكثفان جهودهما لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية لتهدئة الوضع بين إسرائيل و حزب الله، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وأضاف ماكرون في بيان مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن الذي يزور فرنسا: "إننا نضاعف من جهودنا لتجنب انفجار الوضع في المنطقة، ولا سيما في لبنان".



وذكر ماكرون أن الجانبين يعملان على "تحسين" الوضع لخفض حدة التوتر وإنهاء الفراغ المؤسسي في لبنان ، مشيراً إلى أنّ البلدين وضعا آلية "تنسيق وثيقة" في المناقشات "مع إسرائيل من جهة ومع لبنان وجميع الأطراف المعنية من الجانب الآخر".



‎ولم يشر بايدن إلى لبنان في بيانه المقتضب، كما لم يذكر إيران التي قال ماكرون إنها "تتبنى استراتيجية تصعيد في المنطقة"، وعلل ذلك بهجوم طهران على إسرائيل وتطويرها لبرنامجها النووي.



‎وقال ماكرون: "إن بلدينا عازمان على ممارسة الضغوط اللازمة لوقف هذا الاتجاه".





