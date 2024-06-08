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لبنان

جديد هجوم السفارة الأميركية.. صورة لشخص أطلق سراحه بعد توقيفه بالقضية

Lebanon 24
08-06-2024 | 14:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّه تم اليوم إطلاق سراح الشيخ عبد المالك موفق جحا إلى جانب شخصين آخرين من بلدة الصويري، وذلك بعد توقيفهم منذ يومين على خلفية الهجوم الذي طال السفارة الأميركية في منطقة عوكر.
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هجوم عوكر

السفارة الأميركية

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