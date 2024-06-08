جديد هجوم السفارة الأميركية.. صورة لشخص أطلق سراحه بعد توقيفه بالقضية

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّه تم اليوم إطلاق سراح الشيخ عبد المالك موفق جحا إلى جانب شخصين آخرين من بلدة الصويري، وذلك بعد توقيفهم منذ يومين على خلفية الهجوم الذي طال السفارة الأميركية في منطقة عوكر.

Advertisement