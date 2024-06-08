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لبنان

طائرة إسرائيليّة كادت تقتل مسعفين في الجنوب.. ما حدث مُخيف!

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:04
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ألقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، قنابل متفجرة بالقرب من طواقم إسعاف في منطقة مركبا - جنوب لبنان.
وبحسب المعلومات، فإنَّ الحادثة لم تسفر عن سقوط إصابات، وقد انسحب المسعفون فوراً إلى مكان آمن.
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