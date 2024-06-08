طائرة إسرائيليّة كادت تقتل مسعفين في الجنوب.. ما حدث مُخيف!

ألقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، قنابل متفجرة بالقرب من طواقم إسعاف في منطقة مركبا - جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، فإنَّ الحادثة لم تسفر عن سقوط إصابات، وقد انسحب المسعفون فوراً إلى مكان آمن.