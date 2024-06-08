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لبنان

لهذا السبب تُحرق إسرائيل غابات لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف السر

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2024 | 16:17
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الجيش الإسرائيلي يعملُ على إشعال النيران في مناطق لبنانية بهدف كشفها وبالتالي إكتشاف أسرار قوة "حزب الله" والبُنى التحتيّة الخاصة به، بما في ذلك الأنفاق والكهوف.
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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه تم حتى الآن إحراق آلاف الدونمات في لبنان، معظمها في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وأضاف: "مع ذلك، فقد قصف الجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة اللبنانية مستودع أسلحة لحزب الله، كما ألحق أضراراً في البنى التحتية هناك، في حينِ أنَّ الحرائق الضخمة ألحقت أضراراً بشبكة مشروع الخط 800 لضخ المياه من نهر الليطاني".
وذكر التقرير أنَّ الحرائق على جانبي الحدود في لبنان وإسرائيل، ساهمت بتغيير المشهد بالفعل، وأضاف: "لقد تم حرق العشرات، وربما حتى المئات والآلاف من الدونمات في الشهر الماضي في الجليل وهضبة الجولان. لقد تحولت الحقول الخضراء والصفراء إلى اللون الأسود. مع هذا، فإنّ حزب الله يُطلق صواريخ تسبب حرائق تحت ظل الطقس الحار والرطوبة العالية. وبحسب مسؤولي الإطفاء في إسرائيل، فقد شهد الشهر الماضي وحده ما لا يقل عن 168 حريقاً نتيجة نيران صواريخ حزب الله أو الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية. كذلك، كان عدد لا بأس به من الحرائق عبارة عن حرائق ضخمة، تماماً مثل تلك التي اندلعت في مرتفعات الجولان".
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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ترجمة "لبنان 24"

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